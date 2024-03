Aquesta maquinària de jardineria no contamina i alguns ajuntaments ja l’utilitzen: a Girona les distribueix aquesta empresa

Els espais verds milloren la qualitat de vida i contribueixen a generar un entorn més sostenible, reduint les emissions de CO² o regulant de forma natural la temperatura, entre d’altres. El sector de la jardineria i el paisatgisme s’està adaptant a una situació en què cada acció suma per frenar els efectes del canvi climàtic. Alguns hàbits com, per exemple, la utilització d’alguns químics per cuidar els espais verds o el malbaratament d’aigua han canviat per altres més sostenibles.

Però un dels elements més importants dins l’evolució del sector és també la reducció de la dependència cap els combustibles fòssils que utilitza la maquinària de jardineria. La demanda d’aquest tipus d’enginys per part d’institucions, empreses com els allotjaments turístics o els habitatges particulars per tallar la gespa ha fet que el mercat hagi incorporat noves solucions electrificades que eliminen les emissions de gasos d’efecte hivernacle.

Això també repercuteix en un estalvi de costos, ja que les partides de manteniment i combustible es redueixen des del primer dia. Però, a més, en la qualitat de vida de les persones que treballen en el sector, ja que al no utilitzar combustibles fòssils es redueixen també els riscos de salut associats.

Tirogaverd, empresa de Corçà (Girona) que ofereix des de ja fa 20 anys la distribució de màquines i robots tallagespes i abasteixen els professionals de la jardineria de diferents solucions, ha incorporat al seu catàleg la maquinària de jardineria de la marca KRESS. Aparells innovadors que no utilitzen combustibles fòssils, reduint a zero les emissions de gasos d’efecte hivernacle, i que alguns municipis de Girona ja han començat a utilitzar.

Maquinària de jardineria que no contamina

Bateries que es carreguen en 8 minuts i menys soroll

La maquinària de Kress va associada a una bateria amb 6,5 kW2 que es carrega en tan sols vuit minuts gràcies a les càrregues ultraràpides del carregador CyberTank, que emmagatzema bateria per tot el dia. A més, aquestes bateries tenen una vida útil de 3.000 cicles, cosa que les fa més rendibles que la barreja de gasolina. Estan dissenyades per resistir les inclemències del temps i es pot gestionar l’estat de la càrrega a través de l’app Kress Commercial. Es tracta d’una revolució que millora aquest tipus de feines.

Tirogaverd distribueix la maquinària de Kress a Girona / Cedida

Tallar la gespa per satèl·lit

Una altra de les novetats de KRESS que està distribuint Tirogaverd són els robots tallagespa que funcionen per satèl·lit gràcies al seu sistema de navegació RTK que gestiona les dades de geoposicionament de l’aparell. D’aquesta manera, no cal ningú que la dirigeixi ni cap antena al robot, i pot tallar la gespa des de cases particulars amb zones petites fins a superfícies de 24.000 km².

Demostracions gratuïtes de maquinària de jardineria a Girona

Tirogaverd també ofereix demostracions gratuïtes i la possibilitat de provar la maquinària de Kress durant uns dies sense costos de lloguer ni desplaçament, així com un servei tècnic d’assistència. Per a qualsevol consulta pots trucar-los al 972 630 412.