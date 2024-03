Aquesta empresa de Girona ofereix solucions innovadores per al tractament d’aigües residuals

La Generalitat de Catalunya va decretar a principis de febrer l’entrada a la fase d’emergència per sequera als 202 municipis proveïts pel sistema Ter-Llobregat, 60 dels quals gironins. Aquesta mesura ha suposat l’entrada en vigor de diferents restriccions en el consum d’aigua que, segons va explicar fa unes setmanes el conseller d’Acció Climàtica, David Mascort, arribaria fins al final d’aquest any. La crisi hídrica que viu Catalunya ha posat sobre la taula una necessitat molt evident: cal utilitzar l’aigua de forma responsable i sostenible.

La reutilització de l’aigua en un escenari com l’actual ha esdevingut una solució per estalviar aquest recurs natural tan necessari. L’aigua regenerada, aquella que ha estat depurada, ja s’utilitza pel reg agrícola, usos industrials, lúdics o municipals, entre d’altres. Segons les dades de l’Agència Catalana de l’Aigua actualment es reutilitza el 10% de l’aigua depurada i es preveu pujar al 20% en els propers anys.

La innovació i l’economia circular han esdevingut elements clau per tal d’assolir aquesta fita. Empreses del territori com SIGMADAF, del Grup AGUA SIGMA, situada al polígon industrial Pont-Xetmar de Cornellà del Terri, ja treballen en sistemes que milloren la reutilització de l’aigua. Concretament, dedicant-se a la fabricació d’equips de flotació per aire dissolt (sistemes DAF) i de reactors biològics de membranes (MBR).

Què són els sistemes DAF?

Els equips de flotació per aire dissolt (DAF) s’utilitzen per separar les partícules sòlides de les líquides a través d’un procés en el que s’injecta aire a la corrent d’aigua, fent que les partícules flotin. L’aigua entra per una banda i surt per l’altre extrem ja clarificada. Es tracta de la tecnologia més eficient per eliminar sòlids en suspensió com els olis o greixos, entre d’altres. SIGMADAF fabrica i subministra aquests equips per al tractament d’efluents industrials.

Cinc tipus de sistemes DAF

L’empresa gironina fabrica cinc tipus de sistemes DAF que van des dels 5m3/hora fins als 1000 m3/hora. “Aquesta gamma d’equips ens permet oferir una solució eficient per als diferents objectius i requisits que ens traslladen els clients”, explica Joan Ibáñez, CEO de SIGMADAF. Són sistemes ideals per sectors com l’alimentació a l’hora de separar i recuperar greixos i proteïnes.

Disposen d’una amplia gama de models DAF que els hi permet treballar amb una gran varietat de caudals i de carregues de contaminants, des d’equips per baixes produccions d’aigües residuals fins als MEGADAF, que son equips construïts en formigó i que serveixen per les grans plantes de tractament com les depuradores. Destaquen els seus DAF compact, que són equips plug&play que s’entreguen complement muntats i llestos per operar des del mateix moment que arriben a les instal.lacions del client.

Reactors biològics de membranes per filtrar contaminants

A més dels sistemes DAF, l’empresa situada a Girona també dissenya, fabrica i instal·la reactors biològics de membranes (sistema MBR) pel tractament de tot tipus d’efluents. Aquest enginy combina dos tipus de tecnologia: d’una banda un sistema de fangs actius que serveix per degradar matèria biològica i de l’altra la filtració amb membranes per separar sòlids i partícules del líquid.

Aquests sistemes permeten recuperar i reutilitzar l’aigua residual generada per totes les activitats industrials i de serveis. Es poden reincorporar als processos productius i en altres casos com allotjaments turístics es pot utilitzar per regar o fins i tot per l’aigua del vàter.

SIGMADAF fabrica reactors biològics equipats amb membranes d’ultrafiltració que milloren la seva eficiència i rendiment a l’hora de separar contaminants. Això es demostra amb les xifres, ja que la concentració de biomassa dins del reactor és superior a la dels reactors clarificadors convencionals.

Fabricació de sistemes d’aigües residuals a Girona

SIGMADAF va ser fundada l’any 1994 i actualment ha treballat en més de 800 projectes a més de 25 països de diferents parts del món per una gran varietat de sectors. Dissenyen i fabriquen els seus equips DAF a les seves instal·lacions de 5000 m2 situats a Cornellà del Terri. “Aquest fet ens permet controlar la seva qualitat final i oferir les millors garanties d’eficiència, fiabilitat i durabilitat”, asseguren.

Reactor biològic de membranes de SIGMADAF / Cedida

El seu procés de fabricació té cinc etapes diferents: anàlisi, fabricació, disseny 3D, test de qualitat i entrega. “Gràcies a la integració del disseny i construcció es minimitzen tots els errors que podrien presentar-se durant el procés de fabricació, augmentant la qualitat i l’eficiència dels nostres equips”, apunten.