El vaixell Aquarius salparà «molt probablement» demà del port de València per continuar amb les operacions de recerca i rescat d'immigrants i refugiats a aigües del Mediterrani central, van informr des de Metges Sense Fronteres. «Mentre no hi hagi una resposta per part de la Unió Europea cal seguir», van explicar des de l'ONG, tot destacant que l'«objectiu» és continuar amb les tasques de rescat «mentre no canviï alguna cosa».