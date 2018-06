Els texans, les motos o el whisky dels EUA seran més cars a partir de divendres

La Comissió Europea ha anunciat aquest dimecres que els nous aranzels a productes procedents dels Estats Units entraran en vigor a partir d´aquest divendres. Així, la UE avança la mesura de "reequilibri", ininicialment prevista al juliol, en resposta a la guerra comercial iniciada pel president nordamericà Donald Trump.

L´aranzel a una llarga llista de productes serà del 25% i afectarà els texans, objectes d´acer, el whisky, el tabac, les motocicletes, els vaixells a vela o a motor per oci i esport, el blat de moro, el suc de taronja o les nabius i preparacions de productes de maquillatge, entre altres. L´augment de les taxes es tradueix en un valor de 2.800 milions d´euros segons els càlculs de l´executiu comunitari. "No volíem estar en aquesta posició. No obstant això, la decisió unilateral i injustificada dels Estats Units d'imposar tarifes d'acer i alumini a la UE significa que no tenim cap altra opció", ha assenyalat la comissària europea de Comerç, Cecilia Malmström. En aquest sentit, la sueca ha destacat que les regles del comerç internacional "no es poden violar" sense esperar una reacció per part de la UE.

"La nostra resposta és mesurada, proporcional i completament en línia amb les normes de l'Organització Mundial del Comerç", ha afegit la comissària, insistint que la UE suprimirà aquestes mesures si els Estats Units eliminen les tarifes aplicades a l´acer i l´alumini. D´aquesta manera, Brussel·les reacciona a les restriccions a les exportacions europees d´acer i alumini imposades per l'administració de Donald Trump el passat 31 de maig.

La Unió Europea calcula que els nous aranzels dels EUA del 25% i el 10% a les importacions d'acer i d'alumini implicaran un impacte econòmic de 6.400 milions d´euros a les seves exportacions. Segons l´executiu europeu, la normativa de l´Organització Mundial del Comerç (OMC) permet contrarestar els "danys causats" d´aquests impostos pel mateix valor. Amb tot, per ara Brussel·les manté només la imposició del 25% a una primera llista de productes per valor de 2.800 milions d´euros i es reserva possibles aranzels del 10 i el 50 per cent que podria imposar a futures importacions dels Estats Units valorades en 3.600 milions d´euros d´aquí a tres anys.