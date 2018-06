Itàlia confisca un vaixell de rescat amb 224 immigrants a bord

El Govern italià va ordenar confiscar el vaixell Lifeboat de l'ONG Lifeline, amb 224 immigrants a bord, i conduir-lo a port per la força per violar les lleis internacionals i navegar sota bandera falsa.

Hores abans, el viceprimer ministre i ministre d'Interior, Matteo Salvini, havia demanat a l'ONG que s'«emportés» els 224 migrants que va rescatar a aigües líbies fins als Països Baixos. L'ONG va seguir endavant amb el rescat dels migrants malgrat que estaven a aigües de Líbia i tant la Guàrdia Costanera italiana com els guardacostes libis els havien indicat que no es moguessin i que aquests últims es farien càrrec del rescat.

Però, va afegir Salvini, que va dir estar «enfadat», «què han fet aquests desgraciats?». «Posant fins i tot en perill la vida dels migrants a bord de les embarcacions no han escoltat les autoritats italianes i les autoritats líbies han intervingut per la força» rescatant els 224 migrants, va explicar, referint-se als rescatats com a «carn humana» en un moment donat.

El líder de la Lliga va posar en dubte que hagin actuat d'aquesta manera «perquè són bons» i no perquè tenen «altres interessos». «Si fossin realment bons, amb les patrulleres líbies allà a prop, no haurien intervingut», va destacar.

Per part seva, l'ONG alemanya Missió Lifeline va sol·licitar un «port segur» per desembarcar els 224 migrants rescatats a «aigües internacionals», fet que va portar Itàlia a acceptar que els migrants fossin conduïts a terra ferma. En un comunicat, l'ONG va defensar que va procedir a rescatar els migrants «dins d'aigües internacionals i en línia amb les regles internacional».

Lifeline va explicar que el seu vaixell, que té bandera holandesa, estava navegant en direcció nord i esperava que «les autoritats competents actuïn d'acord amb el Dret Internacional» i les normes sobre el tracte de les persones que són rescatades al mar.

L'ONG havia expressat a la tarda la seva por que, atès que no se li havia assignat un port i cap centre de salvament marítim havia assumit la responsabilitat, «una situació molt similar a la de l' Aquarius podria estar a l'horitzó».