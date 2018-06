Pere Navarro tornarà a ser nomenat director general de Trànsit

Pere Navarro, que va dirigir la Direcció General de Trànsit (DGT) entre 2004 i 2012, tornarà a assumir el càrrec després que el Consell de Ministres de demà faci efectiu el seu nomenament. Durant el seu mandat, i sent president del Govern José Luis Rodríguez Zapatero, la DGT va implantar el carnet de conduir per punts, una mesura impulsada pel mateix Navarro. El canvi va suposar una reducció considerable del nombre de morts a la carretera. En concret, la seva política de seguretat viària va permetre reduir la xifra de morts per accident de trànsit el 2011 per primera vegada en 50 anys dels 1.500 morts. En total, 1.479 persones van perdre la vida a les carreteres espanyoles el 2011.

A la seva anterior etapa es va aconseguir disminuir el nombre de morts en accidents de trànsit un 55 per cent, des de les 5.517 víctimes mortals de 2001 fins als 2.478 morts de 2010. Aquesta millora va portar Espanya d'estar a la cua en el rànquing de països de la Unió Europea amb menys accidents a col·locar-se en el quart lloc de la llista d'estats on més es millora la seguretat a les carreteres. Entre les mesures impulsades per Navarro hi ha la creació de la Comissió de Seguretat Viària al Congrés dels Diputats.