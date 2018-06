La filla de Himmler va treballar per als serveis secrets alemanys

Una filla del jerarca nazi Heinrich Himmler va treballar entre 1961 i 1963 com a secretària per als serveis secrets de la República Federal d'Alemanya, segons informacions publicades pel diari Bild. Segons el diari, la filla de Himmler, Gudrun Burwitz, va ser fins a la seva mort -que es va produir fa pocs dies als 88 anys- una nazi convençuda.

Burwitz, segons el diari, va entrar a treballar per al Servei d'Intel·ligència Alemany (BND) quan al capdavant del mateix hi havia Reinhard Gehlen, que durant el nacionalsocialisme havia estat general de l'exèrcit. Molts dels agents reclutats per Gehlen per al BND havien treballat en el passat per a la Gestapo o les SS. El BND va confirmar que Burwitz va treballar per a l'organització.