El proposat per presidir RTVE genera polèmica

El PSOE i Podem van acordar proposar el periodista Andrés Gil, actual cap de Política d'eldiario.es, com a president de RTVE, segons va confirmar el secretari general de Podem, Pablo Iglesias. El nom ha de ser ratificat per les Corts i es necessita el suport d'altres grups, quelcom que no està gens clar, ja que diversos van expressar el seu desacord amb la decisió, ja que consideren que Pedro Sánchez utilitza l'ens públic per pagar favors a Podem, que avala Gil. El PNB va voler deixar clar que la candidatura de Gil no compta amb el seu suport, el que fa perillar la seva aprovació en el Ple del Congrés, on es requereix un mínim de 176 vots, ja que PP i Cs també hi votaran en contra.