Hisenda ordena els Pressupostos per al 2019 centrats en les demandes socials

El Ministeri d'Hisenda ha començat a preparar els Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any vinent, uns comptes que preveuen donar prioritat a les demandes socials i deixar enrere la reducció dels salaris encara que sense allunyar-se dels compromisos adquirits amb Brussel·les. El document recull que els primers comptes de l'executiu socialista «atendran les demandes socials i compliran amb els objectius marcats des de Brussel·les», a més d'«impulsar una economia més competitiva on els serveis no siguin solament una garantia social sinó un factor de creixement».