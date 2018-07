Dimiteix assetjat pels escàndols el responsable de Medi Ambient de Trump

El president dels Estats Units, Donald Trump, va acceptar ahir la dimissió del director de l'Agència de Protecció Ambiental (EPA, segons les seves sigles en anglès), Scott Pruitt, després de mesos de crítiques per les seves decisions al capdavant de l'agència.

«He acceptat la dimissió de Scott Pruitt com a administrador de l'EPA», va dir Trump a través del seu compte a la xarxa social Twitter, en un missatge en què ha exalçat que Pruitt ha fet «una feina increïble». «Sempre li estaré agraït», va agregar.

Així mateix, va assenyalar que el Senat va confirmar que el subdirector de l'organisme, Andrew Wheeler, assumirà el càrrec de forma interina a partir de dilluns, 9 de juliol. «No tinc dubtes que Andy continuarà amb la gran i duradora agenda de l'EPA. Hem fet progressos tremends i el futur de l'EPA és molt brillant», va reblar Trump. El mandatari havia expressat el seu suport a Pruitt en diverses ocasions.

Molts van criticar l'actitud del director de l'agència, especialment per volar en primera classe, utilitzar gran part dels recursos en matèria de seguretat i llogar per sota del preu de mercat una propietat pertanyent a un lobbista del sector energètic. Al juny, més d'un centenar de congressistes, inclosos diversos del Partit Republicà, van instar Pruitt a presentar la seva dimissió. També al juny, diversos congressistes demòcrates van publicar la transcripció d'una entrevista en què Millan Hupp, una assessora de Pruitt, assegura que aquest li va fer diversos encàrrecs personals, alguns relacionats amb el Trump International Hotel. Tant Hupp com una altra assessora de Pruitt, Sarah Greenwalt, van dimitir posteriorment.



Pompeo, a Corea del Nord

El secretari d'Estat dels EUA, Mike Pompeo, va arribar ahir a Corea del Nord per prosseguir amb els esforços de reconciliació oberts entre els líders dels dos països, Donald Trump i Kim Jong-un, en la cimera de Singapur del passat 12 de juny.

Pompeo va ser rebut per Kim Yong-chol, qui va jugar un paper clau amb Pompeo en l'organització de la cimera.

S'espera que les converses de Pompeo amb Kim durin un «parell d'hores» i no estava clar si coneixeria Kim Jong-un, segons l'informe. En el seu primer intercanvi, Kim Yong-chol va posar l'accent principalment davant Pompeo de la «importància de la reunió» que mantindran en les properes hores. «Estic d'acord, l'espero amb ànsia, i espero que sigui productiva», va respondre el diplomàtic i antic cap de la CIA, que passarà la nit a Pyongyang.