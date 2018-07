Boris Johnson dimiteix com a ministre d'Exteriors del Regne Unit

El ministre d'Exteriors del govern britànic, Boris Johnson, ha dimitit aquest dilluns per discrepàncies amb la primera ministra Theresa May sobre l'estratègia del Brexit. La renúncia d'un dels pesos pesants de l'executiu és la segona en menys de 24 hores, després que diumenge a la nit també presentés la dimissió el ministre del Brexit, David Davis. La crisi al govern de May amenaça l'estabilitat de l'executiu i agreuja les divisions en el sí del partit conservador entre partidaris d'un Brexit suau i els que volen un trencament total amb la Unió Europea. L'oposició ja ha descrit la situació com a "caòtica".