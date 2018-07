Frank Cuesta carrega durament contra els nens i l'entrenador rescatats a Tailàndia

El presentador Frank Cuesta ha mostrat a les seves xarxes socials el seu empipament amb els nens i l'entrenador rescatats a Tailàndia.



"Els nens no mereixen fuetades... però no podem donar el missatge equivocat a la resta dels nens, doncs si la cagues i et mors, mala sort, però si la cagues i et salves, ets un heroi!", Comença la seva nota, després d'aclarir que s'alegra que tot hagi sortit bé.



L'aventurer carrega contra l'entrenador, "hauria de fer treballs socials durant molt de temps com a responsable adult", assegura, "els nens als quals s'hauria convidar a la final de la copa del món i rebre regals són els fills del bus mort" , afegeix.



Tot seguit pots llegir tota la carta: