Troben morta una nena de 12 anys en una habitació d'un balneari a Salamanca

Una nena de dotze anys ha estat trobada sense vida en una habitació del Balneari de Ledesma, ubicat al terme municipal de Vega de Llençats (Salamanca), on estava allotjada amb la seva família.

Segons ha explicat la delegada del Govern, Virginia Barcones, tots els indicis apunten que aquest "tràgic succés" s'ha degut a "causes naturals" si bé ha fet una crida a la màxima prudència per tractar-se d'una menor.

La subdelegada del Govern a Salamanca, Encarnación Pérez, també havia apuntat moments abans a la possibilitat de la mort natural de la menor. "El trist és que, per les raons que siguin, que hi hagi hagut una nena, tan petita, amb tota una vida per davant, i que s'ha acabat, és el que més ens preocupa i el més trist", ha afegit Encarnació Pérez .

Fonts de la Comandància de la Guàrdia Civil han confirmat a Europa Press que un operatiu es va desplaçar fins al lloc dels fets per obrir les "diferents vies" d'investigació.