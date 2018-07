L'FMI avisa d'una guerra comercial

El Fons Monetari Internacional (FMI) ha rebaixat les seves previsions de creixement per al comerç mundial de béns i serveis de les economies avançades en mig punt, fins al 4,3%, com a conseqüència de les polítiques proteccionistes, i ha pronosticat «una guerra comercial», segons es desprèn de l'actualització del informe «Perspectiva Econòmica Mundial». D'aquesta manera, tot i que el creixement mundial es mantindrà en el 3,9% per al 2018 pel que fa a les previsions d'abril d'aquest any, l'organisme internacional ha assegurat que l'expansió està esdevenint «menys sincronitzada».

«Els aranzels anunciats recentment pels Estats Units han incrementat la possibilitat d'una escalada sostinguda de les accions comercials d'aquest tipus», va assegurar l'FMI. En la seva opinió, això podria «desbaratar» la recuperació i «deprimir» les perspectives de creixement a mig termini.

Com a recepta, l'organisme presidit per Christine Lagarde ha recomanat «trobar una solució cooperativa que promogui el creixement continuat en el comerç de béns i serveis». A més, va apostar perquè les polítiques i les reformes tinguin l'objectiu d'aconseguir una «activitat sostenible».

Per contra, els mercats emergents i les economies en desenvolupament estan menys exposats a la caiguda en el comerç mundial, ja que els Estats Units han dirigit els seus esforços impositius a les importacions de Canadà, Mèxic o la Unió Europea. Per això, l'FMI ha millorat el pronòstic de creixement en el comerç de béns i serveis el 2018 en aquests mercats en dues dècimes, fins al 5,7%.

«La proliferació de les accions comercials podria incrementar la incertesa sobre l'amplitud d'aquestes mesures, obstaculitzant la inversió, mentre que unes majors barreres farien que els béns fossin menys assequibles, interromprien les cadenes de subministrament i alentirien la difusió de noves tecnologies», ha alertat l'FMI.

Paral·lelament, el Fons Monetari Internacional ha advertit que la incertesa en la conclusió de les negociacions del Tractat de Lliure Comerç d'Amèrica del Nord (TLCAN) i la imposició d'aranzels amenacen la competitivitat del Canadà a mitjà termini.

No obstant això, la institució presidida per Christine Lagarde ha assegurat que el «bon moment» de l'economia canadenca romandrà a curt termini. En aquest sentit, el PIB creixerà a un ritme «sostenible» del 2% durant 2018 i 2019.