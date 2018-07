L'avió oficial va volar dos cops a Castelló per ordre de Sánchez

Un petit avió trirreactor, el Falcon 900 de la Força Aèria Espanyola que ha utilitzat en els seus últims viatges el president del Govern, està en el punt de mira de l'oposició després que Pedro Sánchez el fes servir el cap de setmana per a desplaçar-se fins a Castelló per reunir-se de manera «informal» amb el president de la Generalitat, Ximo Puig, i després acostar-se al FIB per veure a un dels seus grups preferits, The Killers.

La polèmica segueix creixent després que hagi transcendit que l'avió de la Força Aèria Espanyola no va fer un viatge sinó dos a Castelló. És a dir, Sánchez va arribar a l'aeroport castellonenc divendres però l'aeronau militar va retornar a Madrid per a, dissabte, desplaçar-se de nou a Castelló per recollir el president després d'assistir divendres a la nit al FIB, segons El Mundo.

Aquest doble vol va trencar la calma d'un aeroport de Castelló que es va fer famós per l'etiqueta d'«aeroport sense avions» que es va encarregar d'encunyar des de l'oposició el mateix partit que lidera Pedro Sánchez.