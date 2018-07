Moren asfixiats quatre gossos en un cotxe a Gandia

La Policia de Gandia ha iniciat un expedient per maltractament animal

Quatre gossos van ser trobats morts al maleter d'un vehicle estacionat al pàrquing de la discoteca Bacarrá, a la platja de Gandia (València), després d'haver estat tancats en aquest lloc mentre els propietaris anaven de tapes.

Els animals, un rotwailer, un podenc i dos cadells de pitbull, van ser vistos sense vida per diverses persones cap a la una de la matinada d'aquest dijous, quan els propietaris del cotxe van arribar al lloc i van comprovar que els animals s'havien asfixiat per la forta calor i, probablement, la manca d'oxigen al maleter, que no té ventilació.

Una crida a la Policia Local de Gandia va advertir de la necessitat de realitzar una «reanimació» en aquest lloc, però els agents no van pensar que es tractava d'intentar tornar a la vida als quatre animals, sinó a una persona. En comprovar els fets, els dos propietaris van manifestar que havien arribat de València per passar el dia a Gandia amb els quatre gossos i que a la nit van estar entre mitja i una hora de tapes, deixant-los tancats al maleter.

La policia ha instruït la corresponent multa i ha remès l'informe a la Policia Nacional, en considerar que els dos homes, de mitjana edat, podrien haver comès un delicte de maltractament animal.