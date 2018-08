La mare de Bin Laden diu que «era bon noi»

La mare del terrorista saudita Ossama bin Laden, Alia Ghanem, ha assegurat que el seu fill, autor fa gairebé 17 anys de l'atac a les Torres Bessones de Nova York, era "molt bon noi" fins que va conèixer en l'adolescència a gent "que li va rentar el cervell ".

En una entrevista al diari britànic "The Guardian", Ghanem va reconèixer que ha tingut "una vida molt difícil" i va descriure a Osama com "un noi tímid, però bondadós", que l'estimava molt.

"La gent a la universitat el va canviar. Es va convertir en una persona totalment diferent. La veritat és que era un noi molt bo fins que va conèixer a una gent que, quan tenia 20 anys, li va rentar el cervell", ha explicat Ghanem a casa en Yeda (Aràbia Saudita), asseguda al costat dels germans d'Osama, Ahmad i Hassan, i el seu segon marit, Mohammed al-Attas.

"Es podria dir que estava pràcticament en una secta. Jo li deia que no s'ajuntés amb ells i ell mai m'admetia el que feien realment perquè m'estimava molt", va afegir la mare. Bin Laden es va radicalitzar mentre estudiava economia a la Universitat Rei Abdulaziz de Yeda, on va conèixer a Abdullah Azzam, un membre de la Germandat Musulmana que més tard va ser exiliat de l'Aràbia Saudita.

"Mai podria haver-me arribat a imaginar que es convertiria en gihadista. No volia que passés res d'això. Per què ho tiraria tot per la borda així?", es pregunta la mare, que va créixer a la ciutat siriana de Latakia i es va traslladar a l'Aràbia Saudita a meitat de la dècada de 1950.

Alia es va divorciar del pare d'Osama en 1960, tres anys després del naixement del seu primer fill, i més tard es va casar amb Mohammed al-Attas. La família afirma que l'última vegada que van veure a Osama va ser en els voltants de la ciutat afganesa de Kandahar el 1999, any en el que el van visitar en dues ocasions.

"La seva base era a prop de l'aeroport que van capturar dels russos. Estava feliç de rebre'ns i d'ensenyar-nos-ho tot. Fins i tot vam fer una festa i vam convidar a tothom", va recordar Ghanem. Un dels germans de Bin Laden, Ahmad, va assegurar, per la seva banda, que la seva mare "es nega a culpar" a Osama de l'atac terrorista a les Torres Bessones, del qual responsabilitza al seu cercle proper.

"L'estimava tant que no és capaç de culpar-lo. Tira la culpa, però, al seu cercle proper. Ella només va conèixer a Osama de nen, el que tots vam veure, i no va arribar a veure la seva banda gihadista", ha comentat.

"Va ser una sensació estranya", ha expressat Ahmad després de ser preguntat sobre l'atac de 2001 a Nova York. "Em vaig quedar petrificat, però des del principi tots vam saber que havia estat Osama. Sabíem que en patiríem les conseqüències", ha apuntat.