Fixen per a l'1 d'octubre l'inici del judici als Estats Units contra Pablo Ibar

El jutge Dennis Baily ha fixat, finalment, per a l'1 d'octubre l'inici del judici contra Pablo Ibar, el pres d'origen basc que es troba al corredor de la mort als EUA, acusat per tres assassinats perpetrats a Florida el 1994 , i ha emès una nova ordre reconsiderant la seva decisió del passat dia 13 d'ajornar el començament del judici a febrer de 2019. Baily, atenent a una sol·licitud de la Fiscalia, va retardar l'inici de la repetició del judici de Pablo Ibar al 6 de febrer de 2019. La Fiscalia basava la seva petició en què necessitaven més temps per prendre declaració prèvia al judici a dos pèrits, els informes dels quals seran presentats per la defensa durant el judici, segons va explicar l'Associació contra la Pena de Mort Pablo Ibar.

A més, va detallar que la defensa, llavors, va presentar una sol·licitud de judici ràpid que el jutge no va rebutjar, sinó que va declarar nul·la. Les normes vigents a Florida estableixen que, si una sol·licitud d'aquest tipus és acceptada pel jutge, el tribunal té un mínim de 5 dies i un màxim de 50 per iniciar el judici amb la selecció del jurat. En aquest cas, va aclarir, «el jutge va declarar nul·la la sol·licitud de la defensa perquè en estar previst l'inici del judici per al 15 d'agost, no es complia el llindar mínim de cinc dies».