Investiguen una violació a una menor durant les festes de Sant Sebastià

La Policia Municipal de Sant Sebastià està investigant una possible violació denunciada per una menor d'edat que hauria tingut lloc a la matinada d'ahir, durant el desenvolupament de la Setmana Gran de la localitat, i ha detingut tres persones suposadament relacionades amb aquests fets així com amb un delicte de furt, dos d'elles també menors d'edat. El major d'edat va quedar en llibertat a la tarda d'ahir.

Fonts municipals van informar que, pel que sembla, una noia va interposar una denúncia en la qual assegura haver estat objecte d'una violació durant la matinada a la zona de Gros. La Policia Municipal de Sant Sebastià està investigant els fets i els arrestats s'enfronten als delictes d'agressió sexual i robatori, ja que a un d'ells se li han confiscat pertinences de la jove. El succés es troba sota secret de sumari. Després d'aquests fets, l'alcalde de Sant Sebastià, Eneko Goia, va reunir la Junta de Portaveus de l'ajuntament per analitzar allò succeït.

Paral·lelament, les Juntes Generals de Guipúscoa van mostrar el seu «més rotund rebuig» a la presumpta violació de la menor i van traslladar la seva solidaritat i suport a la dona, així com als seus familiars i persones properes.

La Cambra foral guipuscoana va aprovar una declaració institucional en què rebutja tota manifestació de violència contra les dones i el seu entorn familiar. «La violència masclista és la més greu manifestació de les injustes desigualtats existents entre dones i homes», establia la declaració.