L'ONU demana al Govern brasiler que permeti que Lula es presenti als comicis

El Comitè de Drets Humans de l'ONU ha demanat al Govern brasiler que permeti a l'expresident Luiz Inácio Lula da Silva, que compleix condemna a la presó, exercir els seus drets polítics i presentar-se lliurement als comicis. Lula és el candidat presidencial del Partit dels Treballadors (PT) i lidera els sondejos abans dels comicis d'octubre, però es preveu que una cort electoral li impedeixi presentar-se. L'exmandatari va ser empresonat a l'abril per una condemna per corrupció.

La fiscal general del Brasil, Raquel Dodge, ha impugnat aquesta setmana el registre de la candidatura de l'expresident brasiler. Dodge considera que Lula «no és elegible» en estar condemnat en segona instància en el marc de l'operació Renta Jato i demana al rector de registre de candidatures del Tribunal Superior Electoral (TSE), el magistrat Luís Roberto Barroso, que impedeixi la sol·licitud. En aquest sentit, la fiscal general recorda que la Llei de la Fitxa Neta del Brasil no permet «presentar candidatures condemnades en una resolució dictada per un òrgan judicial col·legiat per crims de rentat de diners i corrupció».

El Govern del Brasil va treure importància a la resolució del Comitè de Drets Humans de Nacions Unides afirmant que es tracta només d'una «recomanació». «Les conclusions del Comitè tenen caràcter de recomanació, no posseeixen un efecte jurídicament vinculant», va explicar el Ministeri d'Exteriors brasiler en un breu comunicat.