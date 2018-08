Moren 10 persones per la crescuda sobtada d'un riu al sud d'Itàlia

Deu persones van morir per la crescuda d'un riu a la regió italiana de Calàbria, al sud del país. La força de l'aigua del riu Raganello va arrossegar els cossos dels excursionistes fins a cinc quilòmetres. A més, onze persones van resultar ferides, cinc d'elles de caràcter greu, segons les autoritats, que van localitzar tots els desapareguts. La Fiscalia ha obert una investigació per determinar si hi ha algun tipus de responsabilitat penal, ja que diversos testimonis van assegurar que no es donaven les condicions per estar a la zona. «Hem d'esbrinar per què hi eren els excursionistes tot i les males condicions climatològiques», va afirmar l'alcaldessa de Cosenza, Paola Galeone. La gola del Raganello és un canó d'uns 17 quilòmetres que desemboca a la localitat de Civita. El responsable del Govern de Calàbria, Nicola Irto, va admetre que «el mal temps va transformar el canó en un parany».

El primer ministre italià, Giuseppe Conte, va expressar la seva «tristesa» per la «tragèdia» i va donar les gràcies als serveis d'emergència. «El Govern està a prop de les famílies de les víctimes i dels ferits», va destacar el mandatari a Twitter. «En condicions meteorològiques normals, la ruta de la gola de Raganello la poden fer nens, però hi va haver una forta tempesta a gran altura, el que va produir la crescuda», va explicar el propietari d'un hostal proper. L'hostaler va assegurar que la gent gran no recorda una crescuda igual en 50 anys i va destacar que el nivell de l'aigua va pujar vertiginosament en només mitja hora.

«La gola es va omplir d'aigua en un espai de temps molt curt», va afirmar el cap del departament de protecció civil de Calàbria, Carlo Tansi. «És un terreny realment difícil, està ple d'obstacles a causa de la formació geològica de la zona», va assenyalar, per la seva banda, Eugenio Fracciolla, fiscal en cap de la capital provincial, Cosenza.