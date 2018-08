El Govern ajorna l'aprovació de la sendera de dèficit fins decidir com treu al PP el veto al Senat

El Govern ha decidit deixar en suspens l'aprovació de la sendera de dèficit i de deute per al període 2019-2021 i el límit de despesa no financer per als Pressupostos de 2019, que va ser rebutjada pel Congrés al juliol, fins concretar la reforma de la Llei d'Estabilitat Pressupostària pactada amb Podem que acabarà amb la capacitat de veto del Senat als objectius de dèficit. Fonts governamentals van explicar que l'Executiu està «explorant» les vies legals que permetran modificar la Llei d'Estabilitat i que mentrestant ha optat per aturar l'aprovació de la senda de dèficit, que estava prevista per a avui. Segons fonts del Ministeri d'Hisenda, el Govern no aprovarà la sendera de dèficit malgrat haver aprovat dimecres amb les comunitats autònomes els objectius continguts en el camí per a aquestes administracions.

L'Executiu havia d'aprovar de nou aquest camí després del rebuig del Congrés als objectius proposats el passat mes de juliol. Llavors, únicament PSOE i PNB van avalar la senda d'estabilitat pressupostària, vots insuficients davant del rebuig de PP, Ciutadans, UPN, Foro Asturias i Coalició Canària. Segons la Llei d'Estabilitat Pressupostària, el Govern compta amb un termini d'un mes, que se supera el 27 d'agost, per tornar a aprovar uns nous objectius i remetre'ls a les Corts Generals, on havien de ser confirmats tant pel Congrés com el Senat.

Aquestes fonts van destacar que el Govern segueix mantenint la seva senda -davant l'anterior del PP més restrictiva-, que estableix uns objectius de dèficit de l'1,8% del PIB per al 2019, de l'1,1% per al 2020 i del 0,4% per al 2021. «La senda ja ha estat aprovada pel Consell de Política Fiscal i Financera», diuen des del Govern, i incideixen en què també ho farà la Comissió Nacional d'Administració Local (CNAL), fet pel qual serà la mateixa que se sotmetrà a aprovació parlamentària quan es porti al Consell de Ministres.

L'anunci d'un pacte per a la reforma de la Llei d'Estabilitat ha aplanat el camí per a la futura aprovació dels objectius de dèficit del Govern socialista, que encara no ha definit com acabarà legalment amb la majoria absoluta del PP a la Cambra Alta. Inicialment es va parlar d'un decret llei, però a darrera hora del dia sembla que s'imposva l'opció d'una proposició de llei.

Podem va explicar que només el Congrés votarà la senda d'estabilitat, però des de l'Executiu pensen que també es podria donar al Congrés la capacitat d'aixecar el veto del Senat, com passa amb les tramitacions de lleis amb caràcter general. La Llei d'Estabilitat preveu que, en cas de rebuig als objectius al Congrés o al Senat, el Govern ha de presentar una nova senda en el termini d'un mes, encara que l'Executiu considera que el fet que s'hagi de reformar canvia les coses.

En tot cas, el Partit Popular va anunciar que elevarà al Tribunal Constitucional la reforma pactada pel Govern i Podem. El líder dels populars, Pablo Casado, va acusar el Govern de «carregar-se el repartiment de poders» amb el seu acord amb Podem. «Què diria Sánchez si això ho proposa Trump als Estats Units o Viktor Orban a Hongria?», es va preguntar el líder del PP durant una visita a afiliats a Menorca. Casado va criticar també Echenique per dir que la majoria del PP a la cambra alta és «espúria». «L'espuri és anar contra la separació de poders», va sentenciar, i va afegir que el diputat de Podem està acostumat a països com Veneçuela, on «si no els agrada la majoria, dissolen la Cambra» i en creen «una altra paral·lela».

Paral·lelament, el secretari general de Ciutadans, José Manuel Villegas, va afirmar que el pacte entre Podem i el Ministeri d'Hisenda per eliminar la capacitat del Senat de vetar la sendera de dèficit és «una martingala legal per part d'un Govern que no té suports suficients». Villegas va assegurar que «no té lògica» que una llei com la del sostre de despesa que decideix el repartiment entre comunitats «no passi per la cambra territorial on estan representats aquests territoris».



ERC hi està a favor

Esquerra Republicana veu «bé» que la senda de dèficit no pugui ser vetada a la cambra alta. En concret, fonts d'Esquerra van recordar que el seu portaveu al Congrés, Joan Tardà, ja va afirmar estar a favor d'aquesta iniciativa quan es va abstenir en la votació del sostre de despesa en el ple celebrat el passat 27 de juliol. Així mateix, va destacar que la modificació de la Llei d'Estabilitat per evitar aquesta via de bloqueig al Senat també era un requeriment del seu partit.