L'Executiu aposta per acabar amb el veto del PP al Senat amb una proposició de llei

El portaveu del grup parlamentari del PSOE al Senat, Ander Gil, va confirmar que la formació socialista eliminarà mitjançant una proposició de llei el dret a veto que atribueix la Llei d'Estabilitat Pressupostària a la cambra alta per a la definició del camí de dèficit després del pacte assolit amb Podem i no amb un decret de llei com es pressuposava.

Concretament, el PSOE, Units Podem i Esquerra Republicana (ERC) van registrar una proposició de llei que busca tornar al mecanisme que va fixar el Govern socialista de José Luis Rodríguez Zapatero perquè el possible veto del Senat al sostre de despesa i la senda de dèficit no sigui irreversible, sinó que pugui ser aixecat pel Congrés per majoria simple.

El text de la proposició de llei segueix obligant el Govern a presentar a les Corts el sostre de despesa i la senda del dèficit, el que es considera el pròleg de l'elaboració dels Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any següent. Com fins ara, aquest camí del dèficit serà debatut i votat successivament al Congrés i al Senat, i el que fa la reforma és que el rebuig de la Cambra Alta no sigui irreversible, sinó que el veto podrà ser aixecat després al Congrés per majoria simple.

La vicepresidenta del Govern, Carmen Calvo, va admetre que l'Executiu s'enfronta a «terminis molt ajustats» per a la presentació a les Corts del projecte de Pressupostos Generals de l'Estat per al 2019, de manera que podria no arribar a complir amb la data límit del 30 de setembre. En tot cas, l'Executiu va informar que no aprovarà la senda de reducció de dèficit i de deute fins no haver eliminat el veto del Senat.

Per part seva, el portaveu adjunt del grup confederal de Units Podem Txema Guijarro va assegurar que amb la proposta de llei per a emprendre la reforma de la Llei d'Estabilitat Pressupostària estan a punt de començar les negociacions i arribar a l'aprovació d'uns nous Pressupostos. Guijarro va destacar que la proposta treu el reducte de poder del PP al Senat i estan més a prop d'«un projecte de país progressista».