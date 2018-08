Troben una peça d'un dels avions implicats en un accident el 1977 a Tenerife

Les tasques de desbrossament d'un terreny del municipi de La Laguna, on es troba l'aeroport de Los Rodeos, han tret a la llum una peça metàl·lica feta amb urani empobrit pertanyent a un dels Boeing 747 de l'accident aeri que va tenir lloc a l'illa el 1977. Es tracta d'un contrapès utilitzat en les superfícies de comandament d'un avió comercial, fabricat amb urani empobrit, «una substància que presenta una baixa taxa de radioactivitat», segons va explicar la Prefectura Superior de Policia de Canàries.

Com marquen els protocols, es va delimitar la zona i s'anuncia ara que la peça serà «pròximament extreta per personal especialitzat» donada la seva «escassa capacitat radioactiva». Tot això, va detallar la policia, després de «realitzar mesuraments de radiació a la zona» i iniciar «les gestions oportunes per donar coneixement al Consell de Seguretat Nuclear» per «donar-li el tractament adequat, activant el protocol previst pel Pla d'Atenció d'Emergències per Risc Radiològic».

Es tracta d'una peça metàl·lica en forma de falca d'aproximadament 50 centímetres, de color grisenc-verdós en què s'apreciava al seu costat esquerre el següent text: «Unauthorized Alterations». Després d'un primer examen visual de la peça trobada i deduir que podria tractar-se d'algun material nociu per a la salut, es va determinar acotar i protegir el lloc, establint un perímetre de seguretat per allunyar els inquilins dels immobles propers i requerir la intervenció del servei del Tedax.