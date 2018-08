L'FMI avança diners a l'Argentina per la manca de confiança dels mercats

El Fons Monetari Internacional (FMI) va acordar amb l'Argentina posar a la seva disposició «tots els fons necessaris» del préstec de 50.000 milions de dòlars signat entre el país i la institució al juny. «En les últimes setmanes hem tingut expressions de manca de confiança en els mercats, específicament sobre la nostra capacitat d'aconseguir finançament per al 2019», va explicar el president del país llatinoamericà, Mauricio Macri.

A causa d'això, el president argentí va assegurar que ha acordat amb l'FMI tenir a disposició immediata la totalitat dels fons aprovats per a l'Argentina, amb l'objectiu de «garantir el compliment» del programa econòmic del proper any. L'Executiu del país sud-americà va detallar que aquesta decisió vol «eliminar qualsevol incertesa» que s'hagués generat davant l'«empitjorament» del context internacional.

El passat 13 d'agost, el Banc Central de la República Argentina (BCRA) va decidir apujar de forma extraordinària els tipus d'interès de referència al 45%, des del 40% anterior, així com deixar de vendre els dòlars que va obtenir gràcies a l'acord subscrit amb l'FMI per evitar que la situació de Turquia s'encomanés al país llatinoamericà.

L'Argentina s'ha compromès, per la seva banda, a realitzar els esforços fiscals «que siguin necessaris» per garantir que el programa econòmic del 2019 es compleixi. «Estem fent tot el que està al nostre abast per tirar endavant», va destacar Macri.