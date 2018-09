La UE vol obligar les plataformes digitals a retirar els continguts terroristes

La Comissió Europea va anunciar que presentarà a finals de setembre una proposta perquè les plataformes digitals com Google, Facebook o Twitter tinguin l'obligació legal de retirar contingut terrorista i cooperar amb les autoritats competents en futures investigacions, després de la publicació al març d'un seguit de recomanacions a aquestes companyies per combatre l'existència de continguts il·legals a Internet. Les recomanacions proposades el passat març, que insten les plataformes digitals, de manera voluntària, a retirar continguts terroristes en un termini màxim d'una hora des que són informades per les autoritats policials, no són suficients per a l'Executiu comunitari, que ara busca que aquest requeriment s'acabi convertint en una obligació vigent a tot el territori europeu.

«Hem arribat a la conclusió que el contingut terrorista és una qüestió massa seriosa i suposa una amenaça i un risc per als ciutadans europeus, de manera que hem de tenir la certesa absoluta que totes les plataformes i proveïdors en línia eliminaran el contingut terrorista i cooperaran amb les autoritats judicials», va assegurar en una roda de premsa la comissària europea de Justícia, Vera Jourova.