L'exespia rus enverinat va col·laborar amb el CNI

L'exespia rus Sergei Skripal, l'intent d'assassinat del qual al març amb l'agent tòxic Novichok a la localitat de Salisbury ha estat atribuït a Moscou pel Regne Unit, col·laborava amb el CNI a Espanya en la lluita contra el crim organitzat rus, segons el diari The New York Times.

Segons el diari nord-americà, que cita un alt càrrec espanyol i l'escriptor Fernando Rueda, Skripal va ser destinat pel GRU (la Intel·ligència militar russa) a mitjans dels 1990 a Madrid, on va treballar de forma encoberta com a agregat militar de l'Ambaixada russa . Precisament, va ser durant la seva estada a Espanya quan va ser reclutat pels serveis d'espionatge britànic, el que va desencadenar la seva detenció el 2004. Skripal va ser alliberat el 2010 gràcies a un intercanvi d'espies amb els Estats Units i aquell mateix any es va instal·lar al Regne Unit .

Des de llavors, Skripal va viatjar en diverses ocasions a Espanya per reunir-se amb agents del CNI, si bé no està clar sobre què es va parlar en aquestes trobades o quan es van produir.