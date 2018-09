El PSOE no s'integrarà en l'agrupació d'electors que encapçalarà Carmena

El PSOE-M presentarà un candidat «autònom» i «amb marca pròpia» a les eleccions municipals de maig i no s'integrarà en l'agrupació d'electors que encapçalarà l'alcaldessa de Madrid, Manuela Carmena, per optar a la reelecció. Segons va avançar El País, l'alcaldessa de Madrid es presentarà a la reelecció però no com a cap de llista d'un partit polític o coalició, sinó a través d'una «agrupació d'electors», decisió que ja hauria comunicat al líder de Podem, Pablo Iglesias.

El secretari d'Anàlisi Estratègica i Canvi Polític de Podem, Íñigo Errejón, va assenyalar que és una «excel·lent notícia» que Carmena, vulgui presentar-se a les eleccions municipals de 2019 amb una segona legislatura «del canvi polític i de la transparència». «Em sembla molt bona notícia. Manuela Carmena per a mi no és només un referent polític, és un referent moral i personal. Per tant, que repeteixi fa que molta gent tingui ganes de poder-la votar, fins i tot a gent que no sigui de Madrid li agradaria poder-la votar», va afirmar el també candidat de Podem a la Presidència de la Comunitat.

Així mateix, va incidir que és «una excel·lent notícia» que a la ciutat de Madrid es pugui tenir «una segona legislatura del canvi polític, de la transparència, de l'amabilitat de la ciutat i de l'honradesa de l'Ajuntament de Madrid».

Contràriament, regidors de Guanyem a Ahora Madrid com Pablo Carmona i Rommy Arce van mostrar la seva oposició a una potencial agrupació d'electors per la qual podria apostar l'alcaldessa, deixant de banda les primàries, el que suposaria, segons l'opinió d'aquests edils, caure en el «cesarisme». «Benvinguts a la monarquia municipalista de Madrid», va afirmar Carmona en un tuit. El regidor va argumentar que «quan es renuncia a la construcció col·lectiva, a punts centrals del programa, a la democràcia interna, només queda el cesarisme».