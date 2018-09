Investiguen un màster que la ministra de Sanitat va fer a la Rey Juan Carlos

La Universitat Rey Juan Carlos (URJC) està investigant un altre màster que va cursar l'actual ministra de Sanitat, Carmen Montón, a l'Institut de Dret Públic (IDP), clausurat després del cas de les presumptes irregularitats dels estudis de postgrau de l'expresidenta de la Comunitat de Madrid Cristina Cifuentes.

Segons eldiario.es, Carmen Montón, sent diputada i portaveu d'Igualtat al PSOE, va superar amb una nota mitjana de 8,43 un Màster en Estudis Interdisciplinaris de Gènere a la universitat pública durant el curs 2010/2011, malgrat que el va començar quan la meitat de les assignatures ja havien acabat. També va informar que va pagar la matrícula fora de termini, tres mesos després, i que va superar la meitat de les matèries sense assistir a les classes i sense tractar amb els professors. La directora del màster era Laura Nuño, imputada en el cas Cifuentes i número dos del catedràtic que dirigia el polèmic institut, Enrique Álvarez Conde, des del desembre del 2017.

La ministra de Sanitat va negar que hi hagi hagut algun tipus d'irregularitat en la realització del seu màster i va mostrar diversos correus electrònics que «acrediten» la seva «honestedat», negant així la possibilitat de dimitir.

En un altre ordre de coses, la ministra de Defensa, Margarita Robles, va garantir que el Govern no deixarà «sols» els treballadors de Navantia i està convençuda que un país «seriós» com l'Aràbia Saudita no vincularà el contracte de 400 bombes de precisió amb el de cinc corbetes.

L'anunci de Defensa que revisaria el contracte per a la venda d'aquestes bombes davant la possibilitat que fossin usades al Iemen ha generat una onada de protestes entre els treballadors de Navantia, davant el temor que l'Aràbia Saudita pugui cancel·lar com a represàlia el contracte de 5 corbetes a les drassanes de San Fernando de Cadis. «Aquest Govern no té cap constància que cap contracte estigui vinculat a cap altre amb l'Aràbia Saudita», va dir.