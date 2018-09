Lula decideix des de la presó no ser candidat a la presidència del Brasil

El Partit dels Treballadors (PT) del Brasil va confirmar l'antic alcalde de Sao Paulo Fernando Haddad com el seu candidat a les eleccions presidencials, després de l'eliminació de l'expresident Luiz Inácio Lula da Silva de la contesa per al càrrec. El nom de Haddad va ser aprovat per unanimitat per l'executiva nacional del partit durant una reunió celebrada a la localitat de Curitiba, on es troba empresonat Lula. Durant la reunió va ser llegida una carta de l'exmandatari dirigida a la direcció del partit en què li suggeria que Haddad fos elegit com el seu substitut.

El líder del PT al Senat, Lindbergh Farias, va assegurar després de la reunió que «Lula continua com a candidat amb el nom de Haddad i governarà al costat d'ell». Així mateix, Marcio Macedo, un dels dos vicepresidents del partit, va assenyalar que l'expresident «orientarà el partit» en la contesa electoral.