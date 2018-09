El Govern insta el PP i Cs a «demanar perdó» per la campanya «indesitjable» contra Sánchez

El Govern va demanar a PP i Ciutadans que «demanin perdó» al cap de l'Executiu, Pedro Sánchez, a qui han pretès «abatre» orquestrant una campanya d'atac «indesitjable» contra la seva persona escampant dubtes sobre l'originalitat de la seva tesi doctoral. Una vegada que Sánchez ha accedit a penjar íntegrament a Internet el seu treball acadèmic, i un cop comprovat que la tesi supera els programes informàtics antiplagi més utilitzats en l'àmbit universitari, la portaveu de l'Executiu i ministra d'Educació, Isabel Celáa, va destacar que «el que toca ara» és que les dues formacions de dretes es disculpin.

Celáa va explicar que Sánchez no té intenció de comparèixer al Congrés per donar més explicacions sobre aquest tema perquè considera que «aquest assumpte està ja respost de manera suficient». «No convertim el país en una posveritat», va demanar.

En tot cas, la portaveu adjunta del PP al Senat, Cristina Ayala, va assegurar que no s'ha «esvaït» l'acusació de plagi al president del Govern per la seva tesi doctoral i va exigir la seva dimissió. Si el plagi va ser el motiu perquè abandonés el càrrec la ministra Carmen Montón, va afirmar, ho ha de ser també per al president del Govern. En aquest sentit, el president del PP, Pablo Casado, va assenyalar que «tant de bo» el president del Govern doni explicacions sobre la seva tesi doctoral com ha fet ell durant els últims cinc mesos sobre el seu màster a la Universidad Rey Juan Carlos (URJC). «El que he fet ara és fer un escrit tècnic d'al·legacions per explicar perquè jo no he comès cap irregularitat», va afirmar.

El líder del PP va assenyalar que el dia que van aparèixer les informacions sobre la tesi de Sánchez, va ser «molt respectuós» afirmant que «esperaria a les explicacions que ell donés en seu parlamentària perquè va dir que les donaria». «El que s'està debatent és que alguns mitjans diuen que hi ha hagut plagi i Moncloa defensa que no ha estat així. Per tant, haurem de veure les conclusions, però m'agradaria fer una distinció entre el cas de Sánchez, el de Montón i altres casos», va afegir.

Per part seva, la Universidad Camilo José Cela va assegurar que els membres del tribunal avaluador que va examinar la tesi doctoral de Sánchez compleix tots els requisits establerts. Així ho va explicar el director de l'Escola Internacional de Doctorat de la Universidad Camilo José Cela, Francisco López, responsable del centre encarregat de l'organització, planificació, gestió, supervisió i seguiment de l'oferta de programes de doctorat i activitats afins, estant adscrits a la mateixa tots els Programes de Doctorat de la UCJC. En concret, López va assenyalar que els requisits dels integrants d'un tribunal avaluador són que tinguin el Grau de Doctor i que estiguin avalats per una experiència investigadora. «Tots els membres del tribunal eren doctors, evidentment; tots havien fet publicacions i comunicacions a congressos, és a dir, tenien una experiència investigadora prèvia», va destacar. En un altre ordre de coses, la Universidad Rey Juan Carlos va denunciar «un esborrat d'informació» dels correus de l'Institut de Dret Públic (IDP) relatius al període comprès entre 2008 i 2014 en el marc de la investigació sobre els comptes del centre que dirigia el catedràtic Enrique Álvarez Conde. Els fets es van denunciar davant la Policia una vegada que es va comprovar que s'havien eliminat més de 5.000 correus electrònics, segons El País. La denúncia està incorporada al sumari en què el Jutjat d'Instrucció número 34 de Madrid investiga la comissió d'un delicte de malversació de fons públics atribuïble a Álvarez Conde.