Detenen un home per assassinar els seus pares i el seu germà a Alacant

Porta del pis on es va produir el triple assassinat. efe

La Policia Local d'Alacant va detenir durant la matinada un home de 44 anys com a presumpte autor de la mort a punyalades dels seus pares i el seu germà. El suposat parricida va donar l'avís a la policia i es trobava a l'habitatge on es van produir els fets quan els agents van arribar al mateix. Els fets es van produir cap a la una del matí en un habitatge del barri Joan XXIII d'Alacant capital, va explicar la Regidoria de Seguretat Ciutadana de la localitat en un comunicat.

El 112 va rebre l'avís d'un home que alertava que el seu germà estava ferit. Dues patrulles nocturnes de la Policia Local van trobar a l'interior de l'immoble els tres cadàvers i el presumpte autor, que pel que sembla va ser qui va realitzat la trucada. Seguidament, la Policia Nacional va activar el protocol de morts violentes i el Servei d'Atenció Mèdica Urgent (SAMU) va confirmar que les tres persones havien perdut la vida.

El sospitós, un home de 44 anys, va ser arrestat per un triple homicidi, com a presumpte autor de la mort dels seus pares, una dona de 69 anys i un home de 71, i del seu germà, de 42 anys. En el moment de l'arrest, l'home tenia diverses lesions i a l'hora de tancar aquesta edició no es coneixia si les víctimes les havien provocat defensant-se o va ser l'arrestat qui se les va fer. Les tres víctimes són espanyols i residien en el mateix habitatge.

Abans de procedir a l'aixecament dels tres cadàvers es va dur a terme una minuciosa inspecció ocular per part de la Policia Científica. La Brigada de Policia Judicial realitza les diligències per a l'aclariment de les tres morts. El detingut es troba actualment als calabossos de la comissaria provincial i previsiblement passarà a disposició judicial entre avui i demà.