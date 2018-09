Mor el nen de 2 anys ingressat per una pallissa dels pares

El nen de dos anys que estava ingressat a la Unitat de Cures Intensives (UCI) de l'Hospital General d'Alacant a causa de les lesions provocades presumptament per la seva mare i el seu company sentimental va perdre la vida. Els fets es van produir dijous passat al migdia, quan la parella, una dona de 27 anys i un home de 25, va portar el nen a l'Hospital General Universitari d'Elx.

El centre hospitalari va comunicar a la comissaria de Policia que el menor havia ingressat amb diversos traumatismes i signes d'haver patit una pallissa. Els agents es van presentar a l'hospital i van arrestar dijous a la tarda tant la mare com la seva parella, que ara mateix estan en presó preventiva. Per la seva banda, el petit va ser traslladat a l'Hospital General d'Alacant i des de divendres es trobava a la Unitat de Cures Intensives, on finalment va morir.

Per part seva, l'ONG Save the Children va insistir en la «necessitat urgent» de posar en marxa una llei integral que protegeixi els nens de totes les formes de violència.