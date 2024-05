Veray (PP): "L’obtenció dels diputats pot anar de pocs vots”

Jaume Veray, el cap de llista del PP per Girona, ha insistit una altra vegada en concentrar el vot “perquè a Girona, com va passar a les generals, l’obtenció dels diputats pot anar de pocs vots”. A més, Veray ha incidit en la seguretat “perquè la gent al carrer ens parla de com ha augmentat la inseguretat i per nosaltres és una prioritat resoldre-ho”.

Per la seva banda, el batlle de Badalona, Xavier García-Albiol, ha declarat que "si et preocupa el problema de l’okupació il·legal, aquestes eleccions has d’anar a votar, si et preocupa l’augment de la delinqüència, aquestes eleccions has d’anar a votar al PP, el vot no es pot dividir, cal aglutinar-lo en una mateixa candidatura per tenir força decisiva al Parlament”, durant la visita al mercat de Can Gibert.

Finalment, Albiol també ha volgut parlar “dels problemes reals que preocupen els veïns de Girona i de tota Catalunya”. Per aquesta raó ha assegurat que no es vol dirigir “únicament a aquells que voten PP, vull dirigir-me també als votants socialistes, als de Vox, als independentistes”, perquè, segons el popular, també estan preocupats per “l’ocupació il·legal a Catalunya, amb l’augment de delinqüència als carrers”. Per això ha insistit en concentrar el vot perquè a Badalona s’ha demostrat que es pot revertir la tendència negativa de la inseguretat.