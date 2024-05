El president Artur Mas fa campanya a Banyoles per "concentrar el vot en l'única llista que aposta per la no dependència"

El cap de llista de Junts a la demarcació de Girona a les eleccions del 12 de maig, Salvador Vergés, ha presentat les propostes del partit en matèria econòmica, en un acte a Banyoles davant d’un centenar d’empresaris i durant el qual també hi ha intervingut el president Artur Mas, el número 3 per Barcelona, Josep Rull i l’alcalde Miquel Noguer.

Des de Banyoles, Mas ha fet una crida a concentrar el vot en la llista del president Puigdemont, “per evitar experiències passades”. “Sempre que a Catalunya hi ha hagut un president socialista, i ha passat dues vegades, ha estat amb un tripartit. De cara a les especulacions, el que diu la memòria, és que quan han tingut la possibilitat de pactar per governar ho han fet amb un tripartit”, ha indicat Mas. “Només hi ha una manera de garantir que això no passi: donar força a qui ho pot impedir, la llista del president Puigdemont”, ha subratllat. “Hi ha dos conceptes que són clau de cara a diumenge. Un, el del bon govern, i l’altre, el de la no dependència. El president de la Generalitat ha de tenir les mans lliures, no pot estar pendent del que passa al partit a nivell espanyol. I això ho encarna la candidatura de Junts+”, ha explicat Mas.

Per la seva banda, Salvador Vergés, ha remarcat que una de les mesures previstes en els 100 primers dies de Govern serà l’impuls d’una llei de simplificació administrativa que posi fre “a les traves burocràtiques que afecten l’activitat i l’economia de les empreses i de les nostres comarques”. “Apostem per reforçar la competitivitat i la productivitat de les empreses per la via del valor afegit, que permet uns millors salaris i la retenció o la recuperació del talent. I això s’acompanya amb innovació i formació professional”, ha afegit el candidat. “I per tal que aquest bon govern sigui possible, demanem per aquest diumenge un vot de país, el suport a la candidatura del president Puigdemont, perquè qualsevol vot que no sigui per a Junts aquest diumenge, farà entrar l’Estat al Govern de la Generalitat”.

Per la seva banda, el candidat Josep Rull ha posat l’accent “en les infraestructures necessàries per impulsar l’economia de les comarques gironines i millorar la qualitat de vida dels ciutadans”, com “la variant d’Olot les Preses o l’estació del TAV a l’aeroport de Girona”.