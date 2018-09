Una passatgera atura un autobús a Astúries després del desmai del conductor

Una passatgera que viatjava en un autobús de l'empresa Alsa va aconseguir aturar el vehicle després que el conductor del mateix perdés el control després de patir un desmai. El xofer, que va superar l'últim reconeixement mèdic a l'empresa el 16 d'octubre de 2017, conduïa el servei Llanes-Oviedo i va patir un desmai a l'altura del Berrón, a Siero. Des d'aquell moment, l'autobús va anar perdent velocitat i fins i tot va arribar a col·lisionar lateralment amb el guarda-rail esquerra, el del costat de la mitjana, fregant-lo. En aquell moment, la viatgera va actuar i va aconseguir aturar el vehicle al voral.

Afortunadament no es va haver de lamentar ferits ni danys entre els viatgers, els quals van esperar 25 minuts l'arribada d'un altre conductor que va completar el trajecte fins a Oviedo, un cop es va comprovar que no existien danys importants al vehicle, excepte una rascada a la xapa lateral. El conductor va ser traslladat en ambulància a l'Hospital Universitari Central d'Astúries, on continua en observació.

La passatgera que va intervenir és Aura Anahí Chávez, de nacionalitat mexicana, que viatjava amb la seva dona i el seu fill. La seva actuació va resultar clau en un moment en què els viatgers de la primera fila anaven cap enrere per posar-se fora de perill.

«Quan vaig arribar el conductor no estava desmaiat del tot, volia reaccionar; llavors jo em vaig ficar entre ell i el volant per poder frenar el vehicle, i al final vaig posar els intermitents», va relatar la dona. En aquell moment va preguntar al conductor si estava bé, perquè el va veure «molt pàl·lid» i ell li va contestar que sí. Chávez va assegurar que «ni ho vaig pensar ni un segon» quan va veure que l'autobús seguia una trajectòria irregular.

El succés es va produir dies després que un autobús de la mateixa empresa patís un greu accident a Avilés, en què hi va haver cinc persones mortes i 15 més ferides. Tot i que es continua investigant els fets, la hipòtesi que ha agafat més força és la del desmai del conductor, segons es va explicar des de la Delegació del Govern.