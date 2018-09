L'accident a l'hotel Ritz va ser causat per una sobrecàrrega

El forjat de les obres de l'hotel Ritz que va caure dimarts a la tarda sobre la bastida on treballaven els obrers, provocant un mort i una desena de ferits, es va ensorrar per sobrecàrrega de materials dipositats a la planta superior, segons la principal hipòtesi que estudia la Policia Municipal. El cap de la Unitat de Recerca i Coordinació de la Policia Judicial del Cos Local, Jesús García, va assenyalar que tenen tres hipòtesis , entre les quals hi ha la possible sobrecàrrega a la planta de l'edifici, encara que valoren altres dues, pendents de confirmar i que no va voler especificar.

L'edifici està precintat des de dimarts al vespre, i els treballadors no poden entrar al lloc fins que no ho autoritzi la Inspecció de Treball, mentre els agents van inspeccionar la zona.