El vicefiscal general dels EUA dimiteix per haver proposat gravar Trump en secret

El vicefiscal general dels Estats Units, Rod Rosenstein, hauria presentat la dimissió verbal davant el cap de gabinet de la Casa Blanca, John Kelly, segons el portal de notícies Axios. Rosenstein s'estaria així avançant a la destitució després que el diari The New York Times informés que havia plantejat la possibilitat de gravar el president nord-americà, Donald Trump, en secret per poder així inhabilitar-lo. Rosenstein va proposar aquesta estratègia a la primavera de 2017, just després que Trump acomiadés el director de l'FBI, James Comey. The New York Times va citar fonts properes als fets i als informes redactats per alts funcionaris del Govern nord-americà, inclòs Andrew McCabe, que va assumir el lloc de director interí de l'FBI després de l'acomiadament de Comey.

El vicefiscal general dels Estats Units es reunirà dijous amb Trump. «A causa de que el president està a l'Assemblea General de Nacions Unides i té l'agenda plena amb líders de tot el món, es reuniran dijous quan Tump torni a Washington», va explicar la secretària de premsa de la Casa Blanca, Sarah Sanders. La reunió va ser confirmada pel propi Trump, que va destacar que un dels objectius serà «determinar què està passant».