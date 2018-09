Examen Correus: Correus examina el diumenge a 116.000 aspirants per 2.295 places

Correus examinarà el proper diumenge a 116.000 aspirants inscrits per cobrir les 2.295 places de personal laboral fix a tot Espanya, en llocs de repartiment urbà i serveis rurals motoritzats i no motoritzats, agents de classificació i atenció al client.

Els exàmens d'ingrés es desenvoluparan de forma simultània en 30 ciutats.

Les modalitats de contractació seran, amb caràcter general, a temps complet, a excepció dels llocs d'agent de classificació i atenció al client, que seran a temps parcial, preferentment amb jornada de quatre a cinc hores.

Per al repartiment urbà i serveis rurals motoritzats, Correus ha convocat 1.170 places i per aquest mateix servei però no motoritzat, el nombre de places convocades és de 266.

Les places disponibles per a agents de classificació a temps complet arriben les 256, i 109 places aniran a destinades a aquest mateix lloc però a temps parcial.

Per a l'atenció al client a temps complet, Correus ha convocat 294 places, mentre que a temps parcial haurà 200 llocs.