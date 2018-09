Detenen una dona per assassinar el seu marit a punyalades a Cadis

Una dona de 42 anys va acabar presumptament amb la vida del seu marit, també de 42 anys, al domicili de la parella a Chiclana de la Frontera (Cadis). L'agressió va tenir lloc al dormitori, on l'home estava dormint. La dona va entrar a l'habitació i presumptament va colpejar repetides vegades al seu marit amb un corró de pastar. Posteriorment, va agafar un ganivet de cuina i el va apunyalar fins a acabar amb la seva vida. Segons la Guàrdia Civil, no constaven antecedents per violència de gènere.

La dona va ser arrestada i es troba a les dependències de la Guàrdia Civil de Chiclana.