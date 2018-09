Els ajuntaments podran eliminar les llicències de VTC d'aquí a quatre anys

Els ajuntaments podran d'aquí a quatre anys suprimir les llicències de vehicles de lloguer amb conductor (VTC), les d'empreses com Uber i Cabify, que considerin convenients als seus territoris. Així s'estableix al Reial Decret Llei aprovat al Consell de Ministres a proposta del Ministeri de Foment, amb el qual es pretén acabar amb la «guerra» oberta entre aquest sector i el del taxi.

D'aquesta manera, l'Executiu atén la petició dels taxistes de limitar les VTC, que actualment superen la proporció amb el taxi que estableix la Llei, la qual fixa que no s'atorgui més d'una llicència d'empreses com Uber per cada trenta taxis. No obstant això, la llei estableix una moratòria de quatre anys per aplicar la limitació i deixa la seva aplicació en mans d'altres administracions. La moratòria només afecta la limitació del nombre de llicències, però no afecta la regulació de les condicions d'explotació.

Així, una vegada que s'aprovi la llei, els governs autonòmics i consistoris que vulguin podran entrar a dictar normes per a regular la prestació de serveis de les empreses com Uber, igual que ja fan amb el taxi. En concret, podran determinar recorreguts màxims i mínims, horaris, condicions de precontractació dels trajectes i fins i tot característiques dels vehicles.

Amb aquesta nova norma, a més d'intentar calmar la batalla entre el taxi i les VTC, Foment busca equiparar la regulació dels dos modes de transport, establint que les empreses com Cabify se sotmetin a les normes autonòmiques i locals, i que siguin aquests governs els que decideixin sobre elles en funció de les seves polítiques de mobilitat.

Pel que fa a la decisió sobre el nombre de cotxes de VTC amb què ha de comptar cada ciutat, ha de transcórrer el termini de quatre anys establert per Foment perquè cada Ajuntament decideixi. La norma estableix que d'aquí a quatre anys les llicències de VTC que hi ha a Espanya, actualment 11.200, la meitat d'elles a Madrid, perdran la capacitat de donar serveis a l'àmbit urbà, el que constitueix el seu principal negoci i en el qual competeixen amb el taxi.