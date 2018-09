Facebook pateix un atac de pirates informàtics que afecta 50 milions de comptes

Facebook va revelar que ha patit un atac per part de pirates informàtics que afecta 50 milions de comptes, dels quals els hackers podrien haver obtingut informació privada i accedir-hi com si fossin els usuaris. En un comunicat, el gegant de les xarxes socials va dir que els seus enginyers van trobar el «problema de seguretat» dimarts passat, i que la companyia està tractant l'assumpte de manera «extremadament seriosa», tot i que la investigació està encara en la seva fase inicial. Segons Facebook, els pirates informàtics van explotar una «vulnerabilitat» al codi de la plataforma que va afectar la manera «Veure com», una habilitat que permet als usuaris veure el seu perfil com si fossin una altra gent. Això els va permetre apoderar-se d'informació, que podria haver estat usada per tercers, per connectar-se a comptes dels internautes afectats, tot i que l'empresa encara no sap si això és una cosa que els hackers van arribar a fer.

«Ens estem prenent l'assumpte de forma extremadament seriosa i volíem avisar tothom del que ha passat i de les accions immediates que hem pres per protegir la seguretat de les persones», va explicar en una roda de premsa telefònica el president i cofundador de Facebook , Mark Zuckerberg.