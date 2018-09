Podem insta Sánchez a complir el que va dir el 2015 destituint Pedro Duque

La portaveu adjunta de Podem, Ione Belarra, va assegurar que les explicacions que ha ofert el ministre de Ciència, Innovació i Universitats, Pedro Duque, sobre la societat que va crear per comprar una casa no són «en absolut convincents», i va defensar la seva destitució recordant que va ser el mateix president del Govern, Pedro Sánchez, qui va assegurar el 2015, abans d'arribar a La Moncloa, que no mantindria en el seu equip algú que hagués creat una societat pantalla per eludir impostos.

«El que ha de fer el president és complir amb la seva paraula perquè el Govern sortit de la moció de censura no es pot permetre tenir cap ombra de dubte en el seu compromís amb la regeneració democràtica», va assegurar Bellarra.

Per part seva, la ministra portaveu del Govern, Isabel Celaá, va carregar contra el PP per no haver «assumit» la pèrdua de poder i el va acusar, «en connivència amb Ciutadans (Cs)», de realitzar «una campanya d'assetjament incomparable en democràcia» contra l'Executiu de Pedro Sánchez. Celaá va especificar que aquest assetjament l'estan perpetrant «des de les institucions», usant majoritàriament la Mesa del Congrés per impedir la presentació d'uns pressupostos amb 6.000 milions d'euros més per a l'Estat de Benestar, però també «traspassant altres límits», en relació a l'«atac personal» que pateixen, segons Celaá.

En aquest sentit, Duque va negar qualsevol «intencionalitat» d'evadir impostos a través de la societat que va crear per comprar un xalet a Xàbia i va garantir que «solucionarà» qualsevol error que puguin trobar els «nous» assessors als quals ha demanat que estudiïn el cas. «Mai he tingut cap intencionalitat d'evadir impostos ni d'obtenir cap avantatge fiscal indegut. L'única cosa que puc dir és que, si hi ha alguna qüestió que ofereixi algun dubte o algun error que haguem comès que s'hagi d'esmenar, està en mans d'uns assessors i el subsanarem, i es farà el que calgui per complir amb totes les obligacions tributàries», va explicar després de la reunió de ministres de la UE sobre innovació.