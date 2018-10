El nombre de morts causats pels sismes i el tsunami a Indonèsia augmenta a 832

Almenys 832 persones han mort pels terratrèmols i el posterior tsunami que van afectar divendres zones costaneres de l'illa indonèsia de Célebes, segons un nou balanç confirmat per l'agència nacional de gestió de desastres (BNPB). Els serveis d'emergència van admetre que l'àrea afectada és més gran del que es creia inicialment, de manera que preveu que el balanç de víctimes segueixi augmentant a mesura que passen les hores. Dissabte, el vicepresident indonesi, Jusuf Kalla, va advertir que el nombre de morts podria ser de diversos milers.

El portaveu de la BPNB, Sutopo Purwo Nugroho, va elevar a 832 el balanç provisional de morts, mentre es continua buscant més víctimes entre les runes dels edificis destruïts, bé pels tremolors o per la força amb què el mar va entrar a terra ferma. Només a l'hotel Roa Roa de Palu s'estima que fins a 60 persones han quedat sepultades.

Les autoritats van explicar que desenes de persones van quedar atrapades entre les runes de dos hotels i un centre comercial a la ciutat de Palu, que va ser colpejada per onades de fins a sis metres. La recerca i el rescat de víctimes s'està centrant ara a l'hotel Roa Roa, un edifici de vuit plantes que es va ensorrar per complet. L'hotel va ser arrasat fins als fonaments i s'estima que pugui haver-hi entre 50 i 60 persones sepultades, a les quals no serà fàcil accedir-hi. «Competim contra el temps. Si hi ha supervivents, han de d'estar molt febles. Hem escoltat gent que demanava ajuda», va explicar Mohammad Syaugi, cap dels serveis d'emergència.

El president, Joko Widodo, es va desplaçar fins a la zona afectada com a gest de suport a les víctimes i als serveis d'emergència. «Sé que hi ha molts problemes que hem de resoldre a curt termini, incloses les comunicacions», va explicar Widodo, que va demanar paciència a la ciutadania.

Per la seva banda, el ministre d'Interior, Tjahjo Kumolo, va instar a ajudar la població perquè aconsegueixi menjar i aigua i va prometre compensar els negocis que es puguin veure afectats, després que en aquests dos dies s'hagin donat casos de saquejos. Uns 16.000 desplaçats necessiten aigua potable. El Govern indonesi destinarà uns 32.300.000 euros com a resposta davant la tragèdia a petició de la BNPB.

Un primer terratrèmol, de magnitud 6 a l'escala de Richter, va sacsejar la zona divendres amb un epicentre proper a la localitat de Donggala. Un segon sisme de magnitud 7,4 va colpejar l'àrea de Palu i va desencadenar el tsunami, que va durar més de mitja hora i va moure onades de fins a sis metres d'alcària.

Save the Children calcula que centenars de milers de nens s'han vist afectats per un desastre que ha deixat com a «gran poblema» la falta d'accés a certes àrees. El director de programes de l'ONG a Djakarta, Tom Howells, va advertir que, pel poc que se sap, la magnitud de la crisi és «immensa», amb edificis grans ensorrats i àrees costaneres «totalment arrasades».

«Les organitzacions humanitàries i les autoritats locals estem lluitant per arribar a diverses comunitats al voltant de Dongala, on esperem danys importants i encara més víctimes. Temem que això sigui així per a moltes de les ciutats afectades», va afegir Howells.

Save the Children va recordar que, en un escenari d'aquestes característiques, és «absolutament decisiu» prestar una «cura extra» als nens en els propers dies, setmanes i mesos, entre altres raons perquè nombrosos menors hauran quedat separats de les seves famílies en ple caos.





Sense víctimes espanyoles



El Ministeri d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació no té constància que hi hagi cap espanyol entre les víctimes mortals ja identificades pels terratrèmols i el posterior tsunami. El Govern espanyol, però, va activar l'habitual protocol per a aquests casos. L'Ambaixada s'ha posat a disposició de les autoritats locals indonèsies i el Consolat a Djakarta està en contacte directe amb la colònia espanyola per atendre les seves preguntes.

El Govern espanyol va expressar el seu «profund dol» per l'elevat nombre de víctimes mortals, deixant clara la seva «proximitat amb els familiars de les víctimes, desitjant una ràpida recuperació dels ferits i traslladant al poble i autoritats d'Indonèsia tota la seva solidaritat en aquests difícils moments». Paral·lelament, el papa Francesc va expressar la seva «proximitat» amb les poblacions de l'illa de Cèlebes després dels terratrèmols.