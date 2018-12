La policia italiana arresta un cap de la Camorra que buscava des de fa 15 anys

Els Carrabiners italians van detenir Antonio Orlando, considerat un dels caps de la Camorra, la màfia napolitana, que ha estat buscat per la Justícia durant 15 anys i que integrava la llista dels criminals més perillosos d'Itàlia. Orlando, que ara té 60 anys, va ser arrestat quan s'amagava en un apartament a la localitat de Mugnano, que està situada a la província de Nàpols. Segons el diari Il Mattino, el detingut, que no va oposar cap resistència en el moment de l'arrest per part dels Carrabiners, va aconseguir cremar alguns documents que la policia considera que podrien ser comprometedors abans de la irrupció de les forces de l'ordre.

Els investigadors el consideren el cap del clan Orlando-Nuvoletta-Polverino, que està format per les tres famílies més potents del nord de Nàpols, van informar els Carrabiners en una nota. En els últims anys aquest clan ha patit nombroses detencions entre els seus membres i moltes d'elles a Espanya, ja que es dedicaven a blanquejar a les Illes Canàries milions d'euros procedents del narcotràfic a Itàlia. El ministre d'Interior, Matteo Salvini, va felicitar les forces de l'ordre i els investigadors, així com va assegurar que «la bona vida s'ha acabat» també per a Orlando.