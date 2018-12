Joan Carles I assistirà a l'acte institucional del 40è aniversari de la Constitució

El rei emèrit, Joan Carles I, serà present a l'acte institucional del 40è aniversari de la Constitució que se celebrarà al Congrés dels Diputats el 6 de desembre, i que presidirà el rei Felip VI. Així consta a l'agenda de la Casa Reial espanyola per a la pròxima setmana, que recupera la figura del rei emèrit en tres actes sobre la Constitució després d'haver-lo relegat l'any 2017, quan no va assistir a l'acte.

El Congrés dels Diputats treballa amb un protocol especial per compaginar la presència del rei Felip VI i el seu pare, tots dos acompanyats de les seves dones, la reina Letícia i la reina Sofia. A l'acte no hi assistiran ni les formacions independentistes ni tampoc el president de la Generalitat, Quim Torra.