Merkel i Putin pacten converses per resoldre la crisi entre Rússia i Ucraïna

La cancellera alemanya, Angela Merkel, i el president rus, Vladímir Putin, van pactar durant una reunió a Buenos Aires un fòrum «a quatre» per tractar la crisi a l'estret de Kerch, que separa el mar Negre del mar d'Azov. El fòrum es reunirà a nivell d'assessors i inclourà representants d'Ucraïna, Rússia, Alemanya i França. El portaveu de Merkel, Steffen Seibert, va explicar que «la cancellera ha deixat de nou clara la seva preocupació per l'escalada a l'estret de Kerch i la seva defensa de la llibertat dels mars al mar d'Azov».

Merkel i Putin van tractar també la situació a Síria i van acordar que són necessaris més esforços perquè s'apliquin els acords subscrits per Alemanya, França, Turquia i Rússia en la cimera del passat mes d'octubre a Istanbul.

Per altra banda, l'absència del president dels Estats Units, Donald Trump, va treure valor al debat de la segona reunió plenària del G-20 dedicada al comerç internacional, segons va criticar el ministre de Desenvolupament Econòmic de Rússia, Maxim Oreshkin.

Trump «simplement no hi va acudir, i el debat en gran mesura va resultar incomplet perquè les posicions de Rússia, Europa, Xina i l'Índia són properes», va assegurar el ministre rus. Segons Oreshkin, la delegació nord-americana no va exposar la seva postura sobre el comerç internacional, de manera que «no hi va haver debat». Els EUA i la Xina es troben en plena guerra comercial a gran escala.