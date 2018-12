Els editors de diccionaris Vox admeten que els "toca els nassos" que hi hagi un partit amb el mateix nom

Els editors dels diccionaris Vox, amb més de mig segle de trajectòria, han admès aquest dilluns que els "toca els nassos" que hi hagi un partit amb el mateix nom, i preferirien que la seva marca no s'associés a la política. "Nosaltres no ens presentem a les eleccions, ens dediquem a fer diccionaris, a la cultura ia la investigació", han explicat fonts de l'empresa.

L'editorial Vox, amb seu a Barcelona i integrada en el Grup Anaya, està especialitzada des de fa dècades a la creació de diccionaris monolingües i bilingües, entre ells de llatí, la llengua en la qual el seu nom significa 'veu'. La mateixa paraula que va utilitzar per denominar-se el partit de Santiago Abascal, que aquest diumenge va irrompre amb força en les eleccions andaluses obtenint 12 escons, quan es va fundar el 2013.

Segons expliquen a diccionaris Vox, els seus serveis jurídics van estudiar la possibilitat de litigar per la marca després de la creació de la formació política, tot i que finalment van descartar aquesta opció. "Nosaltres tenim registrada la marca per editar llibres, i preferiríem que no hi hagués un partit amb aquest nom", afegeixen reconeixent que no els interessa polemitzar amb una formació política.

"Formem part de l'imaginari col·lectiu de diverses generacions d'estudiants que han après amb els nostres diccionaris", reivindiquen des del Vox dels llibres, que es defineix "multicultural perquè treballem amb les llengües i darrere de cada la llengua hi ha una cultura". En el catàleg de diccinarios Vox figuren els clàssics de grec i llatí, d'idiomes estrangers com anglès, francès, alemany, xinès, italià i portuguès, però també de totes les llengües cooficials d'Espanya: gallec, valencià, basc i català.

La història de la marca, l'origen es remunta a la dècada dels 40 del segle passat, està plena de fites com el Diccionari General Il·lustrat de la Llengua Espanyola (1945), el més gran en nombre de definicions fins al moment. "Darrere de cada diccionari Vox hi ha un sòlid treball de recerca bàsica en lexicografia, recolzat per col·laboracions amb diverses universitats i per l'assessorament i la direcció de lexicògrafs de prestigi", exposa al seu web, www.vox.es.

No obstant això, malgrat una extensa trajectòria de més de mig segle dedicada a la formació i l'estudi, els diccionaris Vox no han pogut escapar a les bromes que sorgeixen de la seva homonímia amb un partit polític. "Per exemple, el periodista Jordi Évole va dir allò que Vox era un partit amb nom de diccionari", comenten des de l'editorial, on han assumit que el seu famós eslògan dels anys 70, "Necessites un Vox", ha adquirit nou significat.