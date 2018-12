May, acusada de desacatament per no divulgar un informe sobre el Brexit

El Partit Laborista va acusar formalment el Govern de la primera ministra, Theresa May, de desobeir el Parlament en no publicar l'informe complet que van sol·licitar als experts sobre les implicacions legals de l'acord de sortida del Regne Unit de la UE. A l'acusació es van sumar a més el Partit Liberaldemòcrata, el Partit Nacionalista Escocès, el Partit Unionista Democràtic (soci de govern de May), el Partit Nacionalista Gal·lès (Plaid Cymru) i Els Verd, deixant sol el Partit Conservador de May.

L'escrit va ser presentat al president de la Cambra dels Comuns, John Bercow, i en ell s'acusa el Govern formalment d'incomplir un mandat legalment vinculant i de cometre desacatament. Bercow haurà ara de fer una primera avaluació de si realment pot haver-hi un cas de desacatament i, en cas afirmatiu, remetre la qüestió a la Comissió de Privilegis, formada per set diputats, quatre d'ells de l'oposició i tres conservadors.

Per part seva, el ministre d'Interior britànic, Sajid Javid, va aclarir que no hi ha «cap oportunitat» d'ajornar la votació a la Cambra dels Comuns sobre l'acord de retirada de la Unió Europea, després que els mitjans especulessin amb un possible retard davant del temor deMay de perdre el debat.