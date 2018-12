El Congrés acorda reduir les comissions per amortització de les hipoteques

Els grups del Congrés van acordar reduir les comissions per amortització anticipada d'una hipoteca a la nova llei hipotecària, però encara no han definit l'abast de la retroactivitat, per tal d'evitar que l'entrada en vigor d'aquesta norma activi procediments judicials d'execució que es trobin paralitzats. En tot cas, els grups van donar per conclosa la ponència d'aquesta norma i votaran les esmenes que quedin «vives» primer a la comissió convocada per al proper 11 de desembre i, després, en l'últim Ple de l'any, previsiblement el 20 de desembre. D'aquesta manera, el Congrés enviaria al Senat la llei abans d'acabar l'any, iniciant-se la tramitació del projecte a la cambra alta al febrer. A instàncies del Govern, el pas d'aquesta important norma pel Senat serà mitjançant el procediment d'urgència, que escurça els terminis de la seva tramitació a la meitat.